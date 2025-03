"Keine Sonderrechte, sondern Menschenrechte" – mit diesem Slogan wirbt Clara Zetkin vor über hundert Jahren auf dem II. Kongress der Sozialistischen Internationale am 26. August 1910 in Kopenhagen für die Gleichberechtigung von Frauen.

Sie fordert die Einführung eines Frauen-Kampftages ganz nach dem Vorbild der Frauenrechtsbewegungen in den USA. Dort haben Frauen der Sozialistischen Partei Amerikas (SPA) im Jahr 1908 ein nationales Frauenkomitee gegründet, das beschließt, einen Kampftag für das Frauenwahlrecht zu initiieren. Dieser erste Frauentag in den USA, am 28. Februar 1909 wird ein Erfolg, auch weil sich bürgerliche Frauenrechtlerinnen – die so genannten Suffragetten - den Forderungen nach dem Frauenwahlrecht anschließen und gemeinsam mit den Sozialistinnen demonstrieren.

1910 nimmt der Kongress der Sozialistischen Internationale in Kopenhagen den Gedanken eines Frauentags auf, ohne sich jedoch auf ein konkretes Datum festzulegen. Damals stimmen einhundert Frauen aus siebzehn Ländern für einen Vorschlag der deutschen Delegation – unter Vorsitz von Clara Zetkin, mit einem Frauentag, den Kampf für Frauenrechte und für das Frauenwahlrecht zu forcieren. Im Folgejahr wird erstmals der "Internationalen Frauentag" in vier europäischen Ländern begangen: in Dänemark, Deutschland, Österreich-Ungarn, der Schweiz, sowie in den USA. Dieser erste offizielle Internationale Frauentag ist jedoch noch am 19. März und wird zur machtvollen Demonstration, bei der nahezu eine Millionen Frauen Gleichberechtigung im Arbeitsleben, das allgemeine Wahlrecht und mehr politische Teilhabe fordern. 1912 schließen sich Frauen aus Frankreich, Schweden und den Niederlanden, 1913 auch russische Frauen an.