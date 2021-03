In der Bundesrepublik hingegen gewinnt der Frauentag erst Ende der 1960er-Jahre wieder an Bedeutung. Auf Protestmärschen fordern Frauen nicht nur ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit von den Männern. Sie wollen vor allem über ihren eigenen Körper selbst bestimmen und beispielsweise legal abtreiben dürfen. Ein Thema, das in Protesten gegen den Paragrafen 218 gipfelt und das die Gesellschaft bis in die 1980er-Jahre spaltet.

Gender-Gap und #MeToo-Debatte

In den letzten 100 Jahren wurde viel erreicht: vor über 100 Jahren wird das allgemeine Frauenwahlrecht eingeführt, den Gleichstellungsartikel gibt es seit über 70 Jahren im Grundgesetz (1954) - in der DDR schon seit 1949 - und vor über 60 Jahren tritt das Gleichberechtigungsgesetz (1958) in Kraft.

Dennoch: eine echte Gleichstellung in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gibt es noch immer nicht. Heute kämpfen Frauen um die Verwirklichung der Chancengleichheit, um gleichberechtigte Teilhabe am Erwerbsleben und an politischen Entscheidungsprozessen.