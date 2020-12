Kunsthandwerker Friedhelm Schelter mit einer Hasenfigur Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zusammen mit diesen Traditionen hat über Jahrhunderte das Selbstbild vieler christlicher Familien überdauert. Charismatisch, konservativ, aber auch offen und modern – so bunt spiegelt sich das Bild des Glaubens in dieser Region. In diesem Jahr sieht es anders aus im Erzgebirge als sonst. Kein Weihnachtsrummel, kein Budenzauber, keine Bergparaden. Wie erleben Familien, eine alleinerziehende Mutter und Kinobesitzerin, ein Sänger und Schnitzer die Adventszeit 2020 im Erzgebirge?