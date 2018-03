Gert Lobschütz "Ein schönes Paar" Bildrechte: Schöffling & Co. Verlagsbuchhandlung GmbH Im Forum "Die Unabhängigen" (Halle 5, H 309) gehört die Lesung von Gert Loschütz dazu. Er erzählt in seinem Roman "Ein schönes Paar" von einer Liebe vor dem Hintergrund der deutschen Teilung. Um Freundschaft und Liebe geht es auch in "Zoé & Adil in Love" von Sewastos Sampsounis und "Solo" von Christoph Wurmdobler. Noch einige andere Romane und Erzählungen sind ebenfalls im Forum in Gebärdensprache zu erleben.

Auch dass man Sachbuch-Lesungen (Halle 4, F100) in Gebärdensprache übersetzen kann, will die Buchmesse zeigen. Dabei ist die Bandbreite sehr groß, reicht von Technik über Philosophie bis Psychologie. Aufgelockert wird hier das Programm durch eine Lesung von Raoul Biltgen aus seinem Kriminalroman "Schmidt ist tot". Im Literaturcafé, ebenfalls in der Halle 4, liest Hardy Kuttner aus Hermann Melvilles Klassiker "Moby Dick".

Miteinander ins Gespräch kommen

Frank Richter Bildrechte: dpa Aktuelle politische Fragen stehen im Forum Sachbuch (Halle 3, E 201) im Mittelpunkt. So lädt Frank Richter, Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche Dresden, zur Diskussion mit seinem Buch "Hört endlich zu!" In zwei weiteren Diskussionsrunden geht es um die Erforschung der direkten Demokratie bzw. dem Ende der transatlantischen Freundschaft zwischen den USA und Europa. Zusätzlich beschäftigen sich Veranstaltungen im Forum Literatur "buch aktuell" (Halle 3, E401) mit Inklusion in Theorie und Praxis. So bietet die Lebenshilfe Berlin in Halle 3 ein Gespräch in Einfacher Sprache an. Außerdem stellt der Verein sein neues Buch "Die Kunst der Einfachheit" mit Geschichten aus einem Literatur-Wettbewerb und dessen Preisträger vor.

Lesespaß auch für Kinder

Ralph Caspers: "Wenn Glühwürmchen morsen" Bildrechte: Verlag Thienemann-Esslinger Lesespaß für die ganze Familie gilt es in der Lesebude 2 (Halle 2, H500). Hier liest Ralph Caspers, der Moderator von "Wissen macht Ah!" und der "Sendung mit der Maus", aus seinem ersten Kinderbuch "Wenn Glühwürmchen morsen". Auch Judith Burger und Bettina Göschl sind zu erleben. Der Carlsen Verlag verspricht eine barrierefreie Lesung mit dem Kinderbuch "Die Bunte Bande" - in Alltags- und Gebärdensprache sowie in Leichter Sprache und Brailleschrift.

Inklusion in der Gesellschaft

Kirsten Ehrhardt Bildrechte: IMAGO In Lesebude 2 zu Gast ist auch Kirsten Ehrhardt mit ihrem Buch "Henri. Ein kleiner Junge verändert die Welt". Darin beschreibt sie ihren Streit um die Inklusion ihres Sohnes an einem Gymnasium bei Heidelberg. Andreas Lübbe zeigt im Forum Sach- und Fachbuch an Beispielen, wie Rehabilitation und Inklusion die Teilhabe von Menschen mit Behinderung verbessern können. Um "Inklusion und Deutsch als Zweitsprache (DaZ/DaF) im Anfangsunterricht" geht es in einem Vortrag von Dozentin Ute Wetter-Lättgen im Congress Center Leipzig. Und im Musikcafé der Halle 4 präsentiert die Vollgas-Combo der Musikschule Fürth das inklusive Gesprächskonzert "Wir sind die Spitze".

Zu zwei Veranstaltungen mit Gebärdensprachdolmetscher lädt der Verein Lebenshilfe Leipzig in die Innenstadt ein: Dagmar Eiken-Lüchau hat als Mutter einer autistischen Tochter ein Bilderbuch herausgebracht. Unter dem Titel "Mia - meine ganz besondere Freundin" erklärt sie Verhalten und Gefühle autistischer Kinder. Doro Mays schon erwachsene Tochter kam mit Down-Syndrom und Autismus zur Welt. In ihrem Buch "Das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede" beschreibt sie das Leben mit ihrer behinderten Tochter und will so anderen Betroffenen Mut machen und zum Austausch ermuntern.

Nur begrenztes Angebot möglich