Mit Papst Franziskus verliere die katholische Kirche nach Ansicht des Dresdner Bischofs Heinrich Timmerevers einen besonnenen Reformer. "Wollte man ein Bild bemühen, dann hat Franziskus im Weinberg des Herrn den Boden gelockert, ihn von manchem Unkraut befreit und vieles bereitet, damit Neues erwachsen kann. Ich bin überzeugt, dass wir die Früchte seines Wirkens erst in einigen Jahren wirklich erfassen werden", erklärte der Bischof am Ostermontag in Dresden.

Wie die Deutsche Bischofskonferenz in Bonn mitteilte, wird ab Freitagmittag (25.04) ein Kondolenzbuch in der Apostolischen Nuntiatur in Berlin ausliegen. An diesem Tag könnten sich Trauernde ab 13:00 Uhr sowie am darauffolgenden Montag und Dienstag jeweils zwischen 10:00 und 17:00 Uhr in das Buch eintragen.

Im Erfurter Dom liegt seit Dienstag ein Kondolenzbuch für den verstorbenen Papst aus. Wie Bistumssprecherin Andrea Wilke gegenüber MDR Thüringen sagte, wird das Buch mindestens bis zum Begräbnis ausgelegt bleiben und zwar in der Nähe des Wolfram-Leuchters. Besucher haben dort auch die Gelegenheit eine Kerze für den Papst anzuzünden.

Auch Online hat das Bistum ein Kondolenz-Buch freigeschaltet. Ein Requiem für Papst Franziskus wird am 24. April um 18:00 Uhr im Erfurter Dom gefeiert.

Am Tag der Beisetzung des Papstes - am Samstag den 26. April - sollen zu Beginn des Requiems vor dem Petersdom um 10:00 Uhr im ganzen Bistum Erfurt die Glocken geläutet werden

Messen in anderen Bistümern

Zum Gedenken an den verstorbenen Papst Franziskus sollen am kommenden Samstag (26. April) in ganz Sachsen-Anhalt Kirchenglocken läuten. Wie eine Sprecherin des Bistums Magdeburg MDR Sachsen-Anhalt bestätigte, sind alle römisch-katholischen Kirchen des Bistums dazu aufgerufen.

Das Geläut soll ab 9:45 Uhr erklingen – unmittelbar vor der offiziellen Trauermesse im Vatikan. Außerdem plane das Bistum eine eigene Trauermesse für Papst Franziskus. Sie soll am 29. April um 18:00 Uhr in der St. Sebastian-Kirche in Magdeburg stattfinden, in der St. Wiperti Kirche Quedlinburg ist am 24. April, um 18:30 Uhr eine Mess-Feier für Papst Franziskus geplant.

Zu einem Pontifikalamt mit Bischof Heinrich Timmerevers im Gedenken an Papst Franziskus wird auch am 27. April, um 10:30 Uhr in die Dresdener Kathedrale Ss. Trinitatis (Hofkirche) des Bistums Meißen-Dresden eingeladen.