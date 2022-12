Die große Synagoge in der Berliner Rykestraße bot einen würdigen Rahmen für die feierliche Zeremonie zur Ordination und Investitur des Potsdamer Abraham Geiger-Kollegs. Gleich vier Rabbiner und zwei Kantoren wurden vor zahlreichen Gästen in ihr Amt eingeführt.

Ordination von liberalen Rabbinern und Kantoren

Alexander Kovtun ist die Freude und Erleichterung, es geschafft zu haben, anzumerken. Sein ganz persönliches Wunder habe sich mit dieser Ordination erfüllt, sagt der in der Ukraine aufgewachsene Kovtun. Er wird sein Rabbineramt in Hannover antreten, der größten liberalen Gemeinde Deutschlands. Kovtun hat sich in den vergangenen Monaten in der Hilfe für ukrainische Flüchtlinge engagiert. Ein Rabbiner müsse für die Menschen da sein, sagt er. Ein Rabbiner sei eine Art Vermittler zwischen der jüdischen Tradition und der modernen Welt.

Abramowicz: Strukturen ändern

Es war die erste Ordinationsfeier des Kollegs seit Bekanntwerden von Belästigungsvorwürfen. Am Kolleg habe ein "Klima der Angst" geherrscht, stellte zuletzt eine Untersuchungskommission der Universität Potsdam fest. Gründer und Kollegleiter Walter Homolka habe seine Macht missbraucht. Homolka selbst kündigte an, juristisch gegen den Uni-Bericht vorzugehen. Keine einfache Situation für die Rabbiner- und Kantorenanwärter, sagt Isidoro Abramowicz, der Leiter der Kantorenschule am Kolleg: "Wichtig ist natürlich, dass wir lernen und aus diesen Schwierigkeiten stärker rauskommen. Dass wir diese Struktur ändern."

Thöne: Hysterie aus der Diskussion nehmen

Unmittelbar vor der Ordinationsfeier gab die derzeitige Leitung des Kollegs unter Interimsdirektorin Gabriele Thöne eine Pressekonferenz. Zu Fragen nach Konsequenzen aus dem Skandal und der Neuaufstellung des Kollegs reagierte sie ausweichend und blieb vage. Dabei rumort es gewaltig in liberalen jüdischen Einrichtungen und Verbänden. Gabriele Thöne: "Wir müssen auch viel Hysterie aus der Diskussion herausnehmen, gerade weil es hier um viel höhere Werte geht, die über den einzelnen hinausgehen, sage ich mal. Und deshalb müssen wir jetzt hier in aller Ruhe weiterarbeiten an der Neustruktur und zwar entpersonalisiert und auch ohne Namen oder so etwas."

Whistleblower und Absolvent Cohen: "Ein bisschen Mut haben"

Seine Investitur erhielt auch der aus Israel stammende Itamar Cohen. Er ist jener Absolvent, dessen Geschichte den Stein überhaupt erst ins Rollen gebracht hat: Er hatte einst ein Sexvideo von einem damaligen Dozenten des Kollegs erhalten. Cohen hatte den Mut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. "Es könnte viel einfacher für mich sein. Ich würde mich nicht Whistleblower nennen, man zahlt einen kleinen Preis dafür, ein bisschen Mut zu haben. Aber man verdient gute Freunde damit. Ich bin froh, dass der Täter heute nicht da ist. Und die Machtstruktur ändert sich langsam. Vielleicht. Ein bisschen. Wir werden sehen."

Schuster setzt als Präsident des Zentralrats ein Zeichen

Als bei der Zeremonie zur Ordination der Toraschrein geöffnet wurde, war Josef Schuster daran beteiligt. Ein starkes Signal, das der Präsident des Zentralrats der Juden damit setzte.

Ausbildung am Geiger-Kolleg