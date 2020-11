Tagung Gefährliche Seelenführer? Geistiger und geistlicher Missbrauch

Viel ist in den letzten zehn Jahren über den sexuellen Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche diskutiert worden. Die Kirche selbst hat sich mit der Aufarbeitung vor allem der eigenen Schuld oft sehr schwer getan – und tut es noch. Die katholische Akademie des Bistums Dresden-Meissen hat nun in dieser Woche ihr Augenmerk in einer Tagung auf eine weitere Form des Missbrauchs gerichtet: Den geistigen und geistlichen Missbrauch, der oft anderen Formen des Missbrauchs vorausgeht.