Die katholische Kirche will den Betroffenen sexuellen Missbrauchs individuell eine einmalige Geldsumme zahlen. Vorgesehen seien Leistungen in vergleichbarer Höhe wie Schmerzensgelder bei öffentlichen Gerichtsverfahren, sagte der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, der Trierer Bischof Stephan Ackermann, am Donnerstag in Mainz. Die Zahlungen sollten der Linderung immaterieller Schäden dienen und sich finanziell am oberen Bereich der Gerichtsrechtssprechung orientieren.