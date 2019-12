Die traditionelle Adventsmusik, die Lieder und Motetten, sind wichtig. Doch sie geraten auch in der Kirche bisweilen in den Hintergrund. Statt meditativer Choralsätze und Motetten alter Meister hört man häufig Gospel- oder Popchöre. Und vom Leipziger Thomanerchor etwa selbstverständlich erwartet, dass er im Advent Bachs Weihnachtsoratorium aufführt.

Ein Dilemma, mit dem Thomaskantor Gotthold Schwarz leben muss: "Ich glaube nicht, dass man diese Aufführungen den Hörern vorenthalten sollte vor Weihnachten. In diesem Jahr werden wir aber dem Weihnachtsoratorium die Bach-Kantate 10 "Meine Seele erhebt den Herrn" voranstellen, so dass wir damit auch zum Ausdruck bringen: Das ist eigentlich ein Hinführen auf das Weihnachtsoratorium." Das "WO", wie die Leipziger sagen.

Der Lobgesang der Maria, den Bach in seiner Kantate vertont hat, gehört zu den biblischen Schlüsseltexten im Advent. Verbunden ist er mit dem vierten Adventssonntag. Um solche Hintergründe sollte man wissen, wenn man eine Adventsmusik vorbereitet, sagt Reiner Schuhenn, Professor für katholische Kirchenmusik an der Kölner Musikhochschule: "Jeder Adventssonntag gibt dem Ganzen nochmal eine andere Farbe! Und diese Vielschichtigkeit, die sich auch in den Liedern, den Gesängen, den Chorsätzen niederschlägt, muss sich in einer Adventsmusik wiederfinden, denn sonst ist es irgendwie keine Adventsmusik!"

Für den Kirchenmusiker oder die Kirchenmusikerin an der Basis heißt das: Möglichst viele musikalische Gruppen innerhalb einer Gemeinde sind einzubinden. So macht es beispielsweise Jörg Reddin, Kantor in Arnstadt in Thüringen: "Vom Kinderchor bis zum Seniorenchor über Posaunenchor und vielleicht Instrumentalkreis wie Blockflöten oder so. Also ich denke, wenn die gemeinsam gestalten und darauf hin arbeiten, nicht die gleichen Stücke haben, hat man eine sehr schöne Adventsmusik schon einfach im Kasten. Allein im Gesangbuch findet man schöne Lieder. Es ist ja doch eine ganze Menge überliefert, wo man sagen kann: Es ist noch nicht Weihnachten!"