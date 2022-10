"Da ist ein Riss. Der ist da drin und der bleibt da auch drin"

Gabor mit seiner Schwester und dem Vater (r.) bei einem Ausflug. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch das Leben der Eltern ist seit dem Unfall nicht mehr dasselbe. Als Feuerwehrmann ist Gabors Vater Dieter mit Notfallsituationen und Unglücken vertraut, das Schicksal seines eigenen Kindes verkraftet er schlecht: "Wir haben alles erreicht", sagt er rückblickend und meint, seine beiden Kinder hätten doch damals gerade begonnen, auf eigenen Beinen zu stehen, mit dem ersten eigenen Job, der ersten eigenen Wohnung, die Gabor erst drei Wochen vor dem Unfall eingerichtet habe: "Und dann war nichts mehr wie es war. Da ist ein Riss. Der ist da drin und der bleibt da auch drin", sagt er. Vor allem an sein Schweigen und das Gefühl des Alleingelassenseins erinnert sich seine Ex-Frau Liane. Gabor meint dazu, er habe nach dem Unfall psychologische Hilfe bekommen, alle anderen nicht: "Klingt hart, aber eigentlich hat die Familie ihren Vater verloren, nicht nur ich."

"Der heult ja auch nicht rum und lamentiert"

Sänger Friedemann von der Band COR hat Gabor ein Lied geschrieben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Genauso überfordert wie Gabor selbst und seine Familie, fühlten sich einige seiner alten Freunde, manche knüpften wieder Kontakt, zugleich wurden aus Bekannten enge Vertraute so wie Jenny Keune. Mit ihr und seinem Ex-Bandkollegen David Jagusch reist er im rollstuhlgerecht umgebauten Bus zu Festivals bis nach Bergen auf Rügen, beispielsweise um die Band COR zu erleben, auch wenn das Ausrasten heute anders aussieht: "Musik war und ist schon immer mein Leben. Die Musik und die Menschen in der Szene sind das, was mich am Leben hält."



Glaub nicht, was Du siehst, es kann dich täuschen, mein Freund. Der Körper ein Verlies, doch in Gedanken bin ich weit. Aus Friedemanns Lied für Gabor

Um so mehr rührt es ihn, dass COR-Sänger Friedemann ein Lied für ihn geschrieben hat: "Weil du so ein Niedlicher bist", frotzelt der. Damit sich Gabor den Song zuhause bei Friedemann anhören kann, muss er ihm erstmal über die "selbstgeschnitzte Rampe" beim Reinkommen helfen: "Krass, wie aufwendig das ist, die 10, 12 Zentimeter zu überbrücken", stellt Friedemann fest und meint, dass Gabor querschnittsgelähmt sei, aber frei beweglich im Kopf, das bewundere er: "Ich bin halt auch ein Typ, der oft mit sich und seinen Lebensumständen hadert und da denke ich dann manchmal an Gabor und sag' mir: 'Ehrlich, der heult ja auch nicht rum und lamentiert.' Und das hilft mir, kräftiger und besser durchs Leben zu gehen."

Volle Teilhabe digital und analog: Mr. Wheelchair und Team OWOC beim Spendenlauf

Gabor Schneider alias Mr. Wheelchair und Team OWOC beim Wings for Life Worldrun, so werden Spenden für die Forschung zu Rückenmarksverletzungen gesammelt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Am Leben will Gabor auch als Querschnittgelähmter voll teilhaben. Zusammen mit seinem Pflegeteam reist er zu Konzerten und Festivals, checkt dabei die Barrierefreiheit und gibt darüber in seinem Youtube-Kanal als Mr. Wheelchair Auskunft: "Es gibt viele Leute, die sich nicht auf Festivals trauen, weil sie Angst haben, an bestimmten Stellen nicht weiter zu kommen. Das will ich ändern und drehe Videos, die ich dann den Organisatorinnen zur Verfügung stelle, um ihnen zu zeigen, was noch besser werden kann."



Er hat gelernt, das Smartphone mit seiner Zunge zu bedienen, so steuert er nicht nur Licht oder Musikanlage im Haus, sondern kann in stetem Kontakt sein mit Freunden und Musikern in aller Welt. Er ist auch der Kopf von Team OWOC, was auf gut Denglisch steht für "One Wald – One Crew", wie Gabor lachend erklärt: "Weil ich im Wald wohne und Crew, weil wir halt 'ne geile Crew sind." Und dazu gehörten zuletzt mehr als 150 Leute, die mitmachten, als Gabor wieder zum internationalen Spendenlauf für die Rückenmarkforschung rief: "Vielleicht hat ja da draußen irgendwer Bock mitzumachen, einfach anmelden! Alle sind herzlich willkommen, außer Nazis!", trommelte er seine Leute zusammen. Die Kilometer würden per App gesammelt.

Immer wieder Kampf – und Party: "Ich lebe noch!"

Gabor beim Festival im heimischen Garten Bildrechte: MDR/Jörg Baumgarten Das Leben letztendlich zu bejahen, bedeutet für den inzwischen 38-Jährigen aber auch: seinen Schmerz, seinen Überdruss, seine Verzweiflung offen zu benennen. Und auch die Angst, beispielsweise in der Corona-Pandemie sein hart erkämpftes selbstbestimmtes Leben wieder zu verlieren. Leute aus seinem Pflegeteam steckten sich im letzten Winter mit dem Virus an, im Sommer erwischte es ihn selbst. Als Risikopatient mit geschwächter Lunge und Muskulatur lag er zwölf Tage lang isoliert in einer Spezialklinik für Menschen mit Rückenmarkverletzungen. Er hatte Angst zu ersticken. Sein Kampfgeist drohte ihn zu verlassen, gesteht er.