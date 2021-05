Aktion: "Segnungsgottesdienste für Liebende" Nach Vatikan-Absage: Debatte über Segnung gleichgeschlechtlicher Paare

In der katholischen Kirche rumort es an vielen Stellen. So auch bei der Frage, wie sich die Kirche gegenüber Homosexuellen positioniert. Die vatikanische Glaubenskongregation hatte Mitte März unumstößlich erklärt, die Kirche sei nicht befugt, homosexuelle Paare zu segnen. Das hatte vor allem in Deutschland für Empörung gesorgt. Nun haben viele katholische Gemeinden an diesem Wochenende und am Montag zu "Segnungsgottesdiensten für Liebende" aufgerufen. Michael Hollenbach berichtet.