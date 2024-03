Jessica Schröder, Selbstbestimmt Leben (ISL e.V.): Ich bin geburtsblind. Ich sehe überhaupt nichts mehr, null Prozent, auch nicht hell oder dunkel. Die meisten Geldautomaten funktionieren immer noch nur per Touchscreen, das heißt, man muss den Bildschirm berühren. Es gibt keine Sprachausgabe, also keinen so genannten Screenreader, der vorliest, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Das bedeutet also, dass ich in den meisten Fällen kein Geld abheben kann.