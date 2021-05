Sachbuch der Woche "Der heilige Geist. Eine Biografie"

Hauptinhalt

An Pfingsten kam der heilige Geist auf die Jünger Jesu herab, im Brausen des Sturmes und in Feuerzungen, so schildert es die biblische Apostelgeschichte. Die Überzeugung, dass Gottes Geist in der Welt wirkt, durchzieht das gesamte Christentum. Und so hat auch die Idee, dass der Geist Menschen inspirieren, verwandeln und zum Handeln bringen kann, die Kultur der westlichen Welt mitgeprägt. Dieser Kulturgeschichte des heiligen Geistes hat der evangelische Theologe Jörg Lauster jetzt ein ganzes Buch gewidmet: "Der heilige Geist. Eine Biografie".