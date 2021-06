Auf der Achtsamkeits-Insel: Eine bunte Mischung von Teilnehmern auf der Demo gegen die Corona-Maßnahmen in Leipzig. Bildrechte: MDR

Was an diesem sonnigen Herbst-Vormittag mit einem spirituellen Happening beginnt, wird am Nachmittag im Chaos enden. Demonstranten attackieren Polizisten und Reporter. Böller und Raketen fliegen. Am Abend durchbrechen Tausende eine Polizeiabsperrung und laufen verbotenerweise über den symbolträchtigen Leipziger Innenstadtring. Mit dabei: Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen, Angehörige der Querdenken-Bewegung, Rechtsextremisten und Esoteriker.