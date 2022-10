Für die einen ist Halloween bloß kommerzieller Unsinn, für die anderen ein großartiges Gruselvergnügen. Besonders Kinder und Jugendliche finden zunehmend Gefallen an dem aus den USA importierten Feiertag, aber auch immer mehr Erwachsene lassen sich eine gute Halloweenparty nicht entgehen. Verkleidet als Geister, Vampire oder Hexen ziehen sie in der Nacht vom 31. Oktober um die Häuser - und kreuzen so zwei kirchliche Feiertage: den evangelischen Reformationstag am 31. Oktober und das katholische Allerheiligenfest am 1. November.

Eine Frage der Tradition

Gerade viele Christeninnen und Christen empfinden Halloween als zwiespältig . Katholiken gedenken am 1. November der Heiligen und manche fühlen sich von Halloween-Partys gestört, die oft bis in die frühen Morgenstunden andauern. Dabei liegen die Wurzeln von Halloween im katholischen Hochfest Allerheilligen. Die ersten irischen Auswanderer brachten Halloween - abgeleitet vom englischen "(All) Hallow's Eve(ning)", dem Vorabend des Allerheiligenfestes - im 19. Jahrhundert in die USA, wo das Fest allmählich seinen heutigen Charakter entwickelte. Erstmals nach Deutschland kam Halloween dann 1945. Doch erst in den 1990er-Jahren beginnt Halloween seinen Siegeszug in Deutschland.

Gruselige Partys

Seither ziehen am Abend des 31. Oktober Kinder in grusligen Verkleidungen von Tür zu Tür und betteln um "Süßes", sonst gibt es "Saures". Vielerorts sieht man Dekorationen wie künstliche Spinnenweben und ausgehöhlte Kürbisse, in die Fratzen hineingeschnitzt wurden. Auch ein Brauch, der auf die irische Tradition zurückgeht. Doch viel wichtiger als die religiösen Wurzeln von Halloween scheint dieser Tage die Kommerzialisierung des Festes. Allein im Jahr 2010 wurden laut Deutschem Verband der Spielwarenindustrie mehr als 30 Millionen Euro Umsatz mit Halloween-Artikeln gemacht. Kostüme, Schminke, Grusel-Dekoration und entsprechend gestaltete Süßwaren sind die Verkaufsschlager rund um den 31. Oktober. Und auch Diskotheken haben das Potenzial des neuen Festes erkannt: Sie veranstalten Halloween-Partys, bei denen in angemessener Horror-Kostümierung ausgiebig bis in die Morgenstunden gefeiert wird.

Bonbons von der evangelischen Kirche