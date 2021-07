Das sei eine vorgeschobene Ausrede, um diesem Thema aus dem Weg zu gehen, entgegnet Ayman Mazyek vom Zentralrat der Muslime. Die meisten Muslime werden hierzulande durch den Islamverband DITIB vertreten. Doch DITIB ist so eng mit der türkischen Regierung verbunden, dass das Verteidigungsministerium DITIB-Imame wohl nicht so gern in der Seelsorge der Bundeswehr sähe. Martin Kellner vom Institut für Islamische Theologie in Osnabrück weiß um die Gratwanderung bei der islamischen Militärseelsorge.

Mazyek plädiert für Beiräte, wie es sie teilweise in der Hochschulpolitik und beim Religionsunterricht gibt. Diese Beiräte könnten dann die Seelsorger berufen. Doch das lehnt wiederum das Verteidigungsministerium ab. Der Staat dürfe sich nicht in die religiösen Belange der Glaubensgemeinschaften einmischen. Eine verfahrene Situation. So kann es noch Jahre dauern, bis die ersten islamischen Militärseelsorger in die Bundeswehr einziehen. Doch wie wichtig eine seelsorgerische Betreuung ist, hat erst kürzlich wieder der Anschlag auf deutsche Soldaten in Mali gezeigt.