Bundesgartenschau Erfurt "Ins Herz gesät" - Kirche auf der BUGA

Das Gärtnern und Pflanzen erlebt derzeit einen wahren Boom. Die einen wollen schöne Blumen, die anderen gesundes, eigenes Gemüse. Auch früher war das so - und auch in Erfurt auf dem Petersberg, wo einst das Benediktinerkloster stand, gab es einen Garten, der Obst lieferte. Nun wird auf der BUGA, der Bundesgartenschau, an diese Tradition erinnert. Evangelische und katholische Kirche sind gemeinsam auf dem Gelände rund um die Peterskirche präsent. Das Motto ihrer Initiative: "Ins Herz gesät".