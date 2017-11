Benno Pludra

Nach dem Krieg kehrt Pludra der Seefahrt den Rücken. Zunächst arbeitet er als Neulehrer in Sachsen und fängt ein Studium an. Während dieser Zeit beginnt er auch, Reportagen und Kurzgeschichten für die "Freiheit" zu verfassen. Das Studium lässt er schließlich bleiben; 1950 kommt er als Redakteur zur Ost-Berliner "Rundfunkzeitung" und bleibt dort zwei Jahre. Angeregt durch ein Preisausschreiben entsteht 1951 seine erste Geschichte "Ein Mädchen, fünf Jungen und sechs Traktoren". Pludra gewinnt damit den Wettbewerb und er schreibt sein erstes Buch "Die Jungen von Zelt 13". Die Erzählung erscheint 1952 im Kinderbuchverlag Berlin. Seitdem ist Pludra als freier Schriftsteller tätig. Dem Verlag bleibt er bis zum Ende der DDR treu.

Nach dem ersten Erfolg liefert Pludra ein Buch nach dem anderen ab. Sein Frühwerk versteht er auch als Beitrag zum Aufbau des Sozialismus in der DDR. Immer wieder thematisiert er Probleme zwischen den Generationen oder Konflikte zwischen Ost und West. In "Sheriff Teddy", 1956 erschienen, ist der Protagonist ein kleiner Junge, der aus West-Berlin in den Ostteil der Stadt zieht und hier Schwierigkeiten bekommt. Die DEFA verfilmt die Geschichte, und Pludra lieferte in Zusammenarbeit mit Heiner Carow das Drehbuch dazu.

Katrin Pieper, Pludras Lektorin beim Kinderbuchverlag Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In vielen Büchern taucht ein autobiografisches Element immer wieder auf: die Sehnsucht nach Freiheit, Abenteuer. So spielen viele seiner Geschichten am Meer, auf Hiddensee, wo der einstige Seemann inzwischen auch ein kleines Sommerhäuschen besitzt. Doch es geht um mehr: In "Lütt Matten“ (1963) erzählt Pludra von einem Jungen, der den großen Fang machen will. Weil ihm das nicht gelingt, wird er ausgelacht. Sein Vater, der selbst Fischer ist, nimmt sich nicht die Zeit, kümmert sich nicht um die Verzweiflung des Jungen. Und so begibt sich Lütt Matten auf die lebensgefährliche Suche nach der weißen Muschel, die ihm helfen soll. Eine typische Pludra-Geschichte. Seine Sympathie liegt bei den Schwachen, den Ausgegrenzten. Bei den Kindern, die sich durchboxen müssen und die von den Erwachsenen im Stich gelassen werden.

Pludra hat immer gearbeitet an dem Verhältnis zwischen Kind und Erwachsenem. Und er hat auch immer die Abhängigkeit gezeigt, in die Kinder geraten, mit der Kinder leben. Die ist nirgendwo so simpel, so klar und so einsehbar wie bei Lütt Matten. Katrin Pieper, ehem. Lektorin Pludras

Hiddensee als Sommerdomizil Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Für Pludra wird "Lütt Matten und die weiße Muschel" eines seiner wichtigsten Bücher. Die DEFA verfilmt das Buch unter der Regie Hermann Zschoches, später einer der wichtigsten DEFA-Regisseure für Kinder- und Jugendfilme. Pludra schreibt gemeinsam mit Zschoche das Drehbuch und die Küche seines Domizils auf Hiddensee wird Kulisse. Der Film wird ein Erfolg, ebenso wie "Die Reise nach Sundevit", 1965 erschienen und ein Jahr später verfilmt. Wieder ist der Schriftsteller neben Heiner Carow am Drehbuch beteiligt. Auch die 1969 erschienene Geschichte "Tambari" verfilmt die DEFA - im Jahr 1977. Darsteller waren unter anderem Erwin Geschonneck und Kurt Böwe.

Benno Pludra Bildrechte: Benno Pludra privat In seinen Geschichten zeigt sich Pludra als stiller und feinsinniger Beobachter mit einem unbestechlichen Blick. Und der wird in den 1970ern zunehmend kritischer. Seine Figuren kämpfen mit Problemen des DDR-Alltags und immer häufiger ist das Ende einer Erzählung offen. Ärger scheut er nicht, sein Jugendroman "Insel der Schwäne" (1980) führt zu einer großen Kontroverse. Pludra erzählt in dem Buch vom zwölfjährigen Stefan, der vom Land in die Stadt kommt. Während sich die Eltern über den Luxus der Neubauwohnung freuen, erstickt Stefan an der Anonymität und dem Grau des Neubauviertels; er beginnt zu rebellieren. Für den düsteren Grundton des Romans wird Pludra heftig kritisiert. Regisseur Hermann Zschoche verfilmt zwar 1983 das Buch im Auftrag der DEFA, doch der Film wird verboten.

Seine Karriere setzte der Schriftsteller nach dem Ende der DDR ohne Brüche im vereinigten Deutschland fort. Der Beltz-Verlag, der bereits 1987 "Insel der Schwäne" in einer Lizenzausgabe veröffentlichte, legt seine Bücher wieder auf. Auch neue erscheinen. Aber der Ton seiner Geschichten wird noch rauer. In "Jacob Heimatlos" beschreibt er das Schicksal eines Straßenkindes, dessen Familie ins soziale Abseits geraten ist. Am Ende ist offen, ob Jacob überleben wird. Seine letzten Lebensjahre verbringt Benno Pludra im Altersheim. Das Schreiben kann er auch hier nicht lassen, er nimmt seine letzte Geschichte "Der weiße Lincoln" in Angriff. Fertig wurde das Buch nicht mehr - im August 2014 starb Benno Pludra.