Aufwachsen mit zwei Vätern

Seit seinem dritten Lebensjahr wächst John-Luka bei Stefan Simonides Noack und André Noack. Seine Mutter hatte ihn als Baby in die Obhut des Jugendamtes gegeben. Als erstes schwules Paar in Cottbus bemühten sich die beiden Männer damals um eine Pflegschaft.

Inzwischen füllt das gemeinsame Familienleben zahlreiche Fotoalben. Auch die leiblichen Eltern von John-Luka spielen in der Pflegefamilie eine Rolle. In den ersten Jahren gab es noch regelmäßige Treffen mit der Mutter des Jungen. Aber in letzter Zeit wurden diese Begegnungen immer seltener. Für John-Luka ist die Situation nicht einfach.

Seit zehn Jahren gemeinsam unterwegs Bildrechte: MDR FERNSEHEN

Jedes Pflegekind ist geprägt von dem, was es in seiner Herkunftsfamilie erlebt hat. Damit müssen auch die Väter von John-Luka umgehen. Er leidet unter Verlustängsten. Dadurch ist er anhänglicher als andere Kinder in seinem Alter und braucht viel Nähe. Denn darauf musste er als Kleinkind möglicherweise verzichten.



Stefan Simonides Noack: "Er ist sehr charmant. Er kann sehr schnell auf Leute zugehen und Kontakte knüpfen. Aber wenn es aber darum geht, mit einem Freund oder einer Freundin eine längere Beziehung einzugehen, wird es schwierig. Er ist sehr dominant und versucht sich durchzusetzen. Vielleicht auch in der Angst, wieder jemanden zu verlieren. Das prägt ihn bis heute."



Für das Paar ist es einerseits das normalste der Welt und andererseits mit besonderen Herausforderungen verbunden, einen jungen Menschen auf seinem Weg ins Leben zu begleiten. "Die Familie ist Teil des Lebens. Das kann man gar nicht hoch genug schätzen, denn es ist elementar wichtig", betont Stefan Simonides Noack.