Das glaube ich kaum. In Dänemark zum Beispiel verdienen Pflegekräfte deutlich mehr als bei uns. Und trotzdem hat auch Dänemark viel zu wenige Pflegekräfte. Natürlich müssen die Mitarbeiter mehr verdienen, und Geld ist ganz wichtig. Aber es ist nicht alles. Wir haben nicht auf einmal, wenn wir so und so viel mehr bezahlen, so und so viel mehr Pflegekräfte. So einfach ist das nicht.