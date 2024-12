Die Rauhnächte beginnen am 25. Dezember 2024 und enden am 6. Januar 2025.

1691 legte Papst Innozenz XII. endgültig den 1. Januar als offiziellen Jahresbeginn fest. Das war nicht immer so, weiß der Kulturwissenschaftler Werner Mezger zu berichten:

"Es gab eine Zeit, als Weihnachten der Beginn des neuen Jahres war und noch häufiger hat man Neujahr am 6. Januar gefeiert. Sowohl der 25. Dezember als auch der 6. Januar waren Jahresanfänge. Und wenn wir heute von Weihnachten bis zum Drei-Königs-Tag als Zeit zwischen den Jahren sprechen, dann erinnert das auch noch an diese alten Jahresanfänge."

Bis in die Neuzeit war der Jahresbeginn unmittelbar mit dem Weihnachtsfest verbunden: “Wenn der Pfarrer während des Gottesdienstes das Christkind in die Krippe legte, dann begann das neue Jahr", erklärt der Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti.

Doch die Zeit "zwischen den Jahren" war vielen nicht ganz geheuer: "Die Menschen kamen auf die Idee, dass diese Zeit eine Nahtstelle sei. Die jenseitige Welt hat Zugang in unsere Welt und das Böse versucht, Menschen zu fangen und in die Hölle abzuschleppen", so Manfred Becker-Huberti.