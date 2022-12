Hexen ziehen beim Perchtenumzug durch ein Dorf in Süddeutschland Bildrechte: imago/Florian Schuh

Davon weiß auch die Magdeburger Pfarrerin Anette Carstens zu berichten: "In der ersten Gemeinde, in der ich Pfarrerin war, kamen ältere Frauen zu mir und mahnten mich, dass ich die Wäsche abnehmen müsse vor dem Heiligabend, da Dämonen ihr Unwesen treiben würden in diesen Nächten. Dass das Unglück bringen könnte, wenn sogar weiße Wäsche hängt."



Heute gibt es vor allem in Süddeutschland und Österreich den Brauch, dass nach Weihnachten die Häuser mit Weihwasser gesegnet und eingeräuchert werden. Denn "Gottes Parfum" wehrt böse Geister ab. So entstand auch der Name: Aus "Rauchnächten" wurden "Raunächte".