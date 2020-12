Die Menschen kamen auf die Idee, dass diese Zeit eine Nahtstelle ist, wo etwas auftreten kann, was normalerweise daran gehindert wird. Also die jenseitige Welt hat Zugang in unserer Welt und das Böse versucht hier Menschen zu fangen und in die Hölle abzuschleppen.

Manfred Becker-Huberti, Brauchtumsforscher