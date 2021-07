Es gibt kein Patentrezept, wie man im Streit um Corona miteinander umgehen sollte. Bei jedem einzelnen Fall muss nach einer individuellen Lösung gesucht werden. Das ist schwierig und kräftezehrend. Doch die meisten Menschen sind sich darin einig: Man sollten miteinander im Gespräch bleiben. Nur so können letztlich Streitigkeiten in Familie und Gesellschaft gelöst werden und nur so funktioniert Demokratie, denn „Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden“, wie es schon Rosa Luxemburg als Plädoyer für eine egalitäre Gesellschaft formulierte.