Sie hatte sich jahrelang in der Beschäftigung mit Gott einer Selbsterziehung unterworfen. Und die hat sie immer dazu geführt, wahrhaftig zu sein. Sie hat also immer wieder einen Dialog mit sich geführt und gesagt: Wenn ich das tue, kann ich dann noch mit mir zusammenleben?

Ein Mensch der Wahrhaftigkeit, so nennt die Autorin Simone Frieling Sophie Scholl. Ihre Empfehlung: Wer heute wissen möchte, wer Sophie Scholl war, was sie bewegt hat, wie sie ihre Gedanken und Überzeugungen entwickelt hat, der sollte ihre Briefe lesen, die an ihren Geliebten Fritz Hartnagel und die an ihren Bruder Hans Scholl. Diese Briefe lassen Sophie Scholl als Mensch lebendig werden – jenseits von Vereinfachung und Heldenverehrung.