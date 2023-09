Manchmal bleibt ein Kind allerdings nur einige Wochen. Wie lange ein Kind in der neuen Familie bleiben darf, entscheidet immer das Jugendamt.



"Leider gibt es auch immer wieder ein Ende. Das 'Leider' bezieht sich darauf, dass man viel investiert, sich auch 'verliebt' hat in sein Kind. Das Gute am Anfang ist, dass man mit der Überzeugung rangeht, es wird dem Kind in Zukunft gut gehen," hofft Wernfried Koch.