Festwoche: 300 Jahre Glockenguss Apolda: 4. bis 9. Juli 2022 (Auswahl) Montag, 4. Juli, 19 Uhr, Melanchthonplatz vor der Lutherkirche

Öffentlicher Schau-Glockenguss

Guss einer Glocke (etwa 320 kg) für die Evang.-Luth. Kirchgemeinde Kapellendorf durch die Glockengießerei Perner



Donnerstag, 7. Juli 2022, Lutherkirche

ca. 15 Uhr - Ankunft Friedensglocken-Pferdetreck - Stadtrundfahrt zum Melanchthonplatz

19 Uhr - Multimedialer Vortrag über das Projekt "Jerusalem 2025"





Freitag, 8. Juli 2022, 20 Uhr, Lutherkirche

POND Space Night Solokonzert mit einer Glocke aus der Gießerei Schilling



Samstag, 9. Juli 2022, 19 Uhr, Lutherkirche

6. Apoldaer Weltglockengeläut

Kostenfrei



*Liveschaltung nach Halle: Glockenspiel im Roten Turm mit Carillonneur Maik Gruchenberg

Auf der Bühne in Apolda: Paul Fuchs, aka POND



*Frankfurt am Main, Frauenfriedenskirche: Das im Krieg zerstörte Apoldaer Geläut (1929) existiert nur noch als

historische Tonaufnahme. Der Kontrabassist Gregor Praml hat daraus eine Soundcollage gemacht.



*Jerusalem, Himmelfahrtkirche mit der Herrenmeisterglocke (1910)

Organist Peter-Michael Seifried an der Sauer-Orgel im Dialog mit den Apolda-Glocken in Jerusalem



*Curitiba, Brasilien, Comunidade Luterana do Redentor

Frauenchor Collegium Cantorum mit einem eigenen Chorstück zu den Schilling-Glocken (1894)



*Mehren, romanische Dorfkirche im Westerwald

Sphärisches Konzert mit einer Glocke aus dem 14. Jahrhundert



*Orgelspiel von Kreiskantor Mike Nych auf der jüngst restaurierten Sauer-Orgel in der Lutherkirche





Ausstellung

"Falsche Glocke, Kern und Mantel - 300 Jahre Glockenguss in Apolda"

Alte Glockengießerei

Bernhardstraße 45

Apolda