Hintergrund: Glocken sind ein prägendes Kulturelement in Kirchen und Rathäusern in Europa, auf Friedhöfen und an Gedenkorten. Seit spätestens dem 6. Jahrhundert sind sie als Signal für den Gottesdienst nicht mehr wegzudenken. Wandermönche aus Irland, unter ihnen der Heilige Bonifatius, führten sie als klingende Einladung zum Gebet mit sich. Seit dem 8. Jahrhundert sind sie ein wichtiges Inventar der Kirchtürme. In Zeiten von Kriegen wurden sie immer wieder eingeschmolzen und zu Waffen verarbeitet. Umso mehr sind Glocken, wenn sie klingen, ein Signal des Friedens.