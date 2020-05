Die St. Jakobikirche ist - neben dem alten Rathaus am Markt - eines der ältesten Gebäude in Chemnitz, das heute noch erhalten ist.

Das gotische Hallenlanghaus der Jakobi-Kirche war als Nachfolgebau einer ursprünglich romanischen Anlage errichtet worden. Die Bürger der wirtschaftlich aufstrebenden Stadt brauchten im 14. Jahrhundert eine größere Kirche. So baute die Stadtgemeinde zwischen 1402 und 1412 einen Chor nach böhmisch-süddeutschem Vorbild an, der einzigartig in Sachsen ist und dessen kunstgeschichtliche Bedeutung weit über Chemnitz hinaus reicht.