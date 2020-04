Zwar ist der Dom wie alle Kirchen derzeit geschlossen, dennoch hallt das Mittagsgeläut wie immer über den Schlossplatz der Zeitzer Moritzburg. Hier wurde im Jahr 968 der Grundstein für die erste Bischofskirche gelegt, in der Zeit Kaiser Ottos, der auch an der Weißen Elster eine Königspfalz hatte.



Damit sei der Dom zu Zeitz sogar älter als der viel bekanntere Naumburger Dom, erklärt Pfarrer Thomas Friedrich, der beim katholischen Gottesdienst am Sonntag auch die Predigt in St. Peter und Paul hält.

Zeitz als Bischofssitz

Erinnerung an Hoforganisten Krebs geplant

Zwei Putten halten eine Sanduhr., Bildrechte: Thomas Friedrich / Katholische Pfarrgemeinde St. Peter und Paul Zeitz An die Wettiner erinnert bis heute das Wappen über der Fürstenloge. Neben dem barocken Hochaltar besaß die Kirche auch zwei barocke Orgelprospekte auf den Emporen links und rechts der Vierungspfeiler. Deren Bau geht auf Heinrich Schütz zurück, der um 1663/64 Kapellmeister im Dienste des Herzogs war. Noch ein bedeutender Hoforganist wirkte in Zeitz, Johann Ludwig Krebs, ein Schüler Johann Sebastian Bachs. An seinen 225. Todestag will die Pfarrgemeinde im Herbst mit einer Ausstellung erinnern, sofern das in Corona-Zeiten möglich sein wird.

Wiederaufbau nach der Wende