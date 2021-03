Evangelischer Gottesdienst aus der Kirche St. Peter und Paul, Erfurt-Stotternheim

Mit Superintendent Dr. Gregor Heidbrink, (EKM Kirchenkreis Apolda-Buttstädt)

MDR KULTUR | 10:00–11:00 Uhr

Stotternheim hat einen festen Platz in der Kirchengeschichte: Auf einem Acker nahe des heutigen Erfurter Stadtteils soll Martin Luther als Student am 2. Juli 1505 von einem schweren Gewitter heimgesucht worden sein. In seiner Todesangst rief er demnach die Heilige Anna um Hilfe an und gelobte im Falle seiner Rettung, Mönch zu werden.



Im Karfreitagsgottesdienst geht es um das Leiden und Sterben Jesu und um die Würde des Opfers. Gemeindemitglieder berichten, was ihnen hilft, auch in schweren Zeiten aufrecht zu gehen.

Abschluss der Ökumenischen Klagezeit in der Leipziger Peterskirche

MDR-Livestream | 17:00 Uhr

Klagemauer in der Leipziger Peterskirche Bildrechte: MDR / Jonas Liebermann Am Karfreitag bringen Gläubige in Leipzig die durch die Pandemie verursachte Not vor Gott: in einer "Klagezeit". Der Ökumenische Gottesdienst versteht sich als eine neue liturgische Form, die zwei Leipziger Kirchen mit Beginn der Passionszeit etablierten. Frauen und Männer schilderten in der Andachsreihe ihre persönlichen und oft sehr dramatischen Erfahrungen.



Zum Abschluss am Karfreitag gibt nun Tobias Knauft Auskunft. Er ist Sänger im Ensemble Amarcord. In der Pandemie entschied sich der studierte Mediziner, als Impfarzt zu arbeiten. Musikalisch begleitet wird diese letzte "Klagezeit" vom Ensemble Choral Expedition und dem Ensemble Amarcord.



Blick auf Crostwitz Bildrechte: imago images / Daniel Schäfer Osternachtfeier in sorbischer Sprache in der Kirche St. Simon und Juda aus Crostwitz

Mit Pfarrer Měrćin Deleńk

MDR Sachsen | 20:00–22:00 Uhr

Katholischer Gottesdienst in der Osternacht aus dem Erfurter Dom

Mit Bischof Dr. Ulrich Neymeyr

MDR-Livestream | 21:30 Uhr

Silhouette des Erfurter Mariendoms Bildrechte: pa Zum ersten Mal nach der vierzigtägiger Fastenzeit erklingt das Halleluja wieder im Erfurter Dom St. Marien. Die Feier der Auferstehung in der Osternacht beginnt mit dem Entzünden des Osterfeuers im Kreuzgang des Doms. Das Licht der Osterkerze, die dann in den Dom getragen wird, symbolisiert Christus als das Licht der Welt, der durch seinen Sieg über den Tod Licht der Hoffnung für die Welt ist.



In dem Gottesdienst wird Bischof Neymeyr zudem zwei Erwachsene taufen.

Im Dom zu Halberstadt Bildrechte: MDR/Saskia Barthel Evangelischer Gottesdienst am Ostersonntag aus dem Dom zu Halberstadt

Mit Landesbischof Dr. Friedrich Kramer

MDR-Livestream | 10:00 Uhr

Evangelischer Gottesdienst aus der St. Marienkirche in Borna

Mit Superintendent Dr. Jochen Kinder

MDR KULTUR | 10:00 Uhr

St. Marien in Borna Bildrechte: Kirchgemeinde in Borna Die spätgotische Marienkirche beherbergt einen beeindruckenden Altar von Hans Witten, der auf zehn Bildern die Passions- und Osterereignisse zeigt. Die Predigt hält Superintendent Dr. Jochen Kinder. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes liegt bei Kirchenmusikdirektor Jens Staude.