Gut Feismann

Die Feismanns wollten einen Ort für Menschen schaffen, die in der "normalen Welt" nicht so gut klarkommen. Die Gründe dafür sind vielfältig: eine Behinderung etwa, ein Migrationshintergrund oder andere Schwierigkeiten im Alltag. Einfühlsam schaut man zu Beginn, welche Fähigkeiten die neuen Bewohner mitbringen, was sie leisten können und wo sie Hilfe brauchen. Es ist ein sehr familiäres Miteinander, das von seinen Bewohnern überaus geschätzt wird.