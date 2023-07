Noch vor Unibeginn radelt sie oft quer durch Halle. Die 28-jährige Lehramtsstudentin ist unterwegs von Supermarkt zu Supermarkt, um Lebensmittel zu retten. Inga Besser bringt sie mit dem Lastenrad ins "Crumme Eck".

"Die Not ist groß"

Inga sortiert mit ihren Mitstreiterinnen gerettete Lebensmittel. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Den Laden im Paulusviertel betreibt sie mit Freunden, dreimal in der Woche geben sie dort Lebensmittel, die aufgrund der Mindesthaltbarkeitsgrenze oder kleiner Schönheitsfehler weggeworfen worden wären, an Bedürftige ab. Gegen eine kleine Spende oder auch kostenlos. "Jeder ist willkommen", erklärt sie. Der Bedarf ist riesig:



"Wir haben hier teilweise schon zwei Stunden vor der Ladenöffnung eine Schlange stehen. Man sieht den Leuten an, wie gern sie dieses Essen hätten", erzählt sie. Und dass es manchmal auch ein bisschen ruppiger zugeht: "Das passiert, weil die Not einfach groß ist."

Lokales Engagement in einer Welt voller Krieg und Krisen

Auch eine Tauschbörse für Kleidung gibt es im "Crummen Eck". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Um sie zu lindern, gibt es im "Crummen Eck" auch eine kleine Tauschbörse für Kleidung. Am besten gehen Babysachen, erzählt Inga, die Kinder liebt, aber noch nicht weiß, ob sie welche bekommen wird – angesichts einer Welt voller Krieg und Krisen: "Das ist ein zwiespältiges Thema. Ich denke – auch so gesellschaftlich eingepflanzt – ich würde gern schwanger sein und ein Kind bekommen. Ich würde nicht gerne alleine sterben, hätte gerne, dass sich jemand um mich kümmert – später. Und gleichzeitig: Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Kind in die Welt setze, das dann in 20, 30 Jahren eine Zukunft hat, die niemand verantworten könnte."

"Jeder kann helfen"

Um sich zu sammeln, unternimmt Inga Besser Spaziergänge auf dem benachbarten Friedhof. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Um ihre Gedanken zu ordnen, braucht Inga Ruhe. Oft geht sie deshalb auf den benachbarten Friedhof. Obwohl sie noch keinen nahen Menschen verloren hat, spürt sie hier, wie wichtig es ist, keine Zeit zu vergeuden: "Wir leben jetzt. Nicht jeder muss sich gleich ehrenamtlich engagieren. Aber ich finde, jeder von uns kann mit ein bisschen Liebe helfen; der Nachbarin, dem Nachbarn ein Lächeln zu schenken, Hallo sagen. Kleinigkeiten. Jeder von uns kann die Welt ein bisschen besser machen."

Gestartet als Crowdfunding-Projekt: Mitstreiter gesucht

Drei Mal in der Woche öffnet das "Crumme Eck" in Halle. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Um den Laden am Laufen zu halten, hat Inga mit Freunden einen Verein gegründet. 2018 startete das "Crumme Eck" noch via Crowdfunding mit dem Ziel, das Lebensmittel-Rettungsprojekt ein halbes Jahr durchzuhalten. 2019 wurde die ehrenamtliche Arbeit mit dem JugendEngagementPreis des Landes Sachsen-Anhalt gewürdigt. Inzwischen gibt es neben dem Laden auch einen Gemeinschaftsgarten, das Grüne Eck an der Ecke Lessingstraße/Hollystraße. Leute, die mit umgraben, anbauen, gießen und ernten wollen, werden immer gesucht. Genau wie ehrenamtliche Mitstreiterinnen für die Lebensmittel-Retterfahrten oder den Ladendienst.

Einmal im Monat nach Pouch: Café Digital für Senioren

Einmal im Monat lädt die Kirche von Pouch auch zum Café Digital. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Um die Welt ein bisschen besser zu machen, fährt Inga nun einmal im Monat auch über Land. Nach Pouch bei Bitterfeld. In der Küche der Dorfkirche betreibt sie ein kleines Internetcafé für Seniorinnen und Senioren, die lernen wollen, mit Handy und Computer umzugehen. Bei Kaffee und Kuchen zeigt sie ihnen im Café Digital, wie sie online beispielsweise mit ihren Enkelinnen und Enkeln kommunizieren können: "Das hilft gegen Einsamkeit."