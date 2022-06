Ende April 2021 sind in Potsdam in einem Heim für behinderte Menschen vier Tote und eine schwer verletzte Frau gefunden worden. Verurteilte Täterin ist eine Pflegerin. In der Öffentlichkeit herrschen Schock und Trauer. Die Rede ist von einem tragischen Einzelfall, doch ist es das wirklich? Der Verein AbilityWatch, eine Selbstvertretungs-Plattform von Menschen mit Behinderung, beginnt eine Analyse. Anne Gersdorff ist eine der Aktivistinnen: "Nach den Morden in Potsdam hatte ich das Gefühl, man muss zeigen, dass Potsdam kein Einzelfall ist, sondern dass Gewalt gegenüber Menschen mit Behinderung sehr oft in unserer Gesellschaft vorkommt."