Ein Ablass ist... In der frühen Kirche wurden reumütige Christen für einen gewissen Zeitraum aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Die Zeitspanne richtete sich nach der Schwere des Vergehens.



Im Mittelalter wurde der Ablass Teil der Bußpraxis: Sind die Sünden selbst in der Beichte vergeben, so bleiben die Sündenstrafen dennoch bestehen, der Ablass dient deren Verkürzung.



Der kommerzielle Handel mit Ablässen und die damit verbundenen Ablassbriefe im 16. Jh. führten zum Protest von Martin Luther, zur Reformationsbewegung und letztlich zur Kirchenspaltung.



In der katholischen Kirche wurde das Ablasswesen auf dem Konzil von Trient (1545-1563) reformiert.



Heutzutage kann man keinen Ablass mehr kaufen, sondern man kann den Ablass als einen sichtbaren Ausdruck des Heilswillens Gottes und als Einladung zur Umkehr verstehen. Denn der Ablass ersetzt nicht die Buße, sondern setzt sie voraus.



Quelle: katholisch:de