Die Theologin und Sprecherin vom "Wort zum Sonntag" im Ersten, Julia Enxing und das theologische Portal erhielten die Auszeichnung am Sonntag (26.03.) in Luzern für ihr Bemühen, "den innenkirchlichen Bereich zu überwinden und Theologie in säkularen Kontexten zu betreiben", hieß es in der Begründung der Jury.