Globalisierung, könnte man meinen, ist eine ziemlich neue Erfindung. Peter Vogt aber weiß es besser. Den Kirchensaal, den der Pfarrer in Herrnhut betritt, gibt es auch in Dänemark, in Nordirland und sogar in den USA – fast in gleicher Gestalt: ganz in Weiß, keine Bilder, schlicht und elegant.

"Die Herrnhuter, die von hier aus in die Welt hinausgegangen sind, die haben das Bild und dieses Modell vom Kirchensaal mitgenommen. Es ist bewusst kein sakraler Raum, wo man ganz hochheilig hineintritt, sondern wir verstehen es als gute Stube, der Ort, wo Gemeinde zusammenkommt zu feiern Feste und Gottesdienste."

Weltweites Netzwerk von 30 Brüdergemeinen

Der Kirchensaal ist das Zentrum aller Herrnhuter Siedlungen weltweit. Christiansfeld in Dänemark ist seit 2015 UNESCO-Weltkulturerbe – Bethlehem in den USA, Gracehill in Nordirland und Herrnhut selbst wollen es nun werden. Drei Jahre lang haben Vertreter der drei Kommunen und der Brüdergemeine an der Bewerbung gearbeitet, erzählt der Herrnhuter Pfarrer Peter Vogt. Blick in den Kirchsaal Bildrechte: MDR/SWR