Globalisierung, könnte man meinen, ist eine ziemlich neue Erfindung. Peter Vogt aber weiß es besser. Den Kirchensaal, den der Pfarrer in Herrnhut betritt, gibt es auch in Dänemark, in Nordirland und sogar in den USA – fast in gleicher Gestalt: ganz in Weiß, keine Bilder, schlicht und elegant.