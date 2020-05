In Deutschland ist Himmelfahrt ein gesetzlicher Feiertag, der an eines der ältesten christlichen Feste erinnert. Der biblische Ursprung ist tatsächlich eine Art "Herrenpartie": Die Apostel ziehen los und erleben, wie Jesus "in den Himmel" aufgenommen wird. 40 Tage nach Ostern geht die Geschichte von der Auferstehung also weiter: "Eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken", heißt es in der Apostelgeschichte, die nach heutigem Verständnis weniger von einer wirklichen Reise erzählt, als vielmehr davon, dass der auferstandene Christus nun "bei Gott" sei. So steht die Himmelfahrt für ein Nachhausekommen, aber auch für Wandlung und spirituelle Entwicklung.

Für sich auf Wallfahrt gehen

Tausende strömten immer zum Wallfahrtsort Klüschen Hagis bei Wachstedt im Eichsfeldkreis, nicht so2020 Bildrechte: dpa Christi Himmelfahrt wird von den Kirchen traditionell mit Freiluft-Gottesdiensten in Pfarrgärten, im Wald und auf Bergen gefeiert. Die ostdeutschen Bistümer pflegen eine reiche Wallfahrtstradition, boten sie den Christen in der Diaspora doch wichtige Gemeinschaftserlebnisse. Im Eichsfeld strömen jedes Jahr tausende Katholiken aus der Region zur Männerwallfahrt nach Klüschen Hagis. Nicht so 2020 in Zeiten der Corona-Pandemie, in der auch für Freiluftgottesdienste besondere Regeln gelten. Nur 50 Menschen – Pfarrpersonen, Kirchenmusiker und -musikerinnen inklusive – dürfen in Thüringen teilnehmen. Abstands- und Hygieneregeln sind zu beachten. Dazu gehört die Maskenpflicht, auch beim Gesang, auf den sowieso weitestgehend zu verzichten ist. Die Männerwallfahrt von Klüschen Hagis, die zu DDR-Zeiten 1957 das erste Mal stattfand, wurde unter diesen Umständen abgesagt.

"Fragt, wo der Weg zum Guten liegt"

Christi Himmelfahrt, Chromolithographie aus einer Hausbibel, ca. 1870 Bildrechte: imago/imagebroker Das Bistum Erfurt empfiehlt den Gläubigen stattdessen, für sich auf Wallfahrt zu gehen, "zu einem Bildstock oder einer Kapelle in der Nähe" und liefert online eine Handreichung zur Festtagsandacht zuhause. Die Organisatoren von Klüschen Hagis verweisen auf das Motto im Buch des Propheten Jeremia , das sie auswählten, bevor sie ahnten, "wie sehr das Coronavirus unser Leben durcheinanderschütteln würde": "Stellt euch an die Wege und haltet Ausschau, fragt nach den Pfaden der Vorzeit, fragt, wo der Weg zum Guten liegt". Zwar fehle in diesem Jahr die Gemeinschaft vor Ort, dennoch bleibe es gerade jetzt in der Krise bei der Aufgabe, das eigene Leben auf den Prüfstand zu stellen: "So, dass wir nicht nur Orientierung finden, sondern auch Orientierung bieten." Die Gläubigen werden aufgerufen, Bilder zu posten, wie sie den Himmelfahrtstag 2020 zuhause, auf Wallfahrt, in Familie oder allein verbringen.

Freiluft in Sachsen-Anhalt und Thüringen

Nicht an der Tausendjährigen Eiche, sondern am und im Christus-Pavillon Volkenroda treffen sich die Gläubigen. Bildrechte: Jesus Bruderschaft Kloster Volkenroda/Kloster Volkenroda Anders als gewohnt begehen auch die Gemeinden der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) Christi Himmelfahrt. Trotzdem wird zu einigen Andachten und Gottesdiensten eingeladen, etwa in die Marktkirchengemeinde Halle, auf den Kirchhof der St.-Wenzelkirche in Lettin oder zum Freiluftgottesdienst der Kirchengemeinde Torgau auf dem Fuchsberg bei Falkenberg. Ein Open-Air-Gottesdienst wird auch vor der St.-Stephanskirche in Zeitz gefeiert. In Volkenroda findet der Gottesdienst nicht im großen Rahmen gemeinsam mit der Kirchengemeinde Körner an der Tausendjährigen Eiche statt. Stattdessen wird im und am Christus-Pavillon gefeiert. Teilweise muss online angefragt bzw. reserviert werden. Seit der Zeit der Friedlichen Revolution organisiert die Kirchengemeinde Gerstungen im ehemaligen Grenzgebiet am Himmelfahrtstag Begegnungen mit den Nachbarn im Hessischen, für 2020 wurde der Freiluftgottesdienst im Pfarrgarten abgesagt.

Dezentral und mit ein bisschen Musik in Sachsen