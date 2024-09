Gerade hat Nick ein Jahr in einem Therapiezentrum verbracht mit dem Ziel einer beruflichen Integration. Doch dort wurde festgestellt: Nick ist nicht ausbildungsfähig, mit seinen Behinerungen ist er für den ersten Arbeitsmarkt nicht geeignet. Zwar findet Nick nicht, dass sich seine Persönlichkeit verändert hat, sein Selbstbewusstsein und seine Gelassenheit sind erstaunlich, aber die Realität zeigt ihm immer wieder, dass etwas anders mit ihm ist. Und oft muss er sich fragen: Was kann ich noch? Was bleibt, und woran kann man arbeiten?

Virginies großes Ziel ist es, so wie früher zu werden. Um die Leistung ihres Gehirns zu verbessern, ist sie mindestens einmal pro Woche beim so genannten Neurofeedback. Dabei gilt es, die eigenen Hirnströme zu beeinflussen. Was einfach aussieht, ist ein Kraftakt fürs Gehirn. Aber durch das regelmäßige Training stellen sich Erfolge ein. So kann sie sich vieles besser merken. Um in einen neuen Alltag zurückzukehren, half ihr auch ein Tanztheaterstück, das eigens für Hirnverletzte konzipiert wurde. Hier fand sie neue Freunde - und wieder einen Zugang zu ihren Gefühlen: "Das Tanzen macht mich extrem glücklich", verrät sie.