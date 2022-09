Zu den Herausforderungen der Arbeit befragt, erklärt Franziska Baumgärtner, die als Hörfilmautorin für den MDR arbeitet: "Die Webserie 'Die Pflegionärin', das ist schneller, gewitzter Dialog, oft sogar verbaler Schlagabtausch. So ging es hier darum, zunächst die wichtigsten Informationen herauszufiltern und in den wenigen kleinen 'Text-Lücken' unterzubringen, sodass blinde und sehbehinderte Zuschauer dem Geschehen folgen können. Und doch müsse in der Hörbeschreibung auch Platz für wichtige filmische Details bleiben: In der nominierten Webserie, sagt Kollegin Anja Köhler, spielten die sich anhäufenden Einwegkaffeebecher im Auto der "Pflegionärin" eine wichtige symbolische Rolle: "Das muss man in der Hörbeschreibung einfach unterbringen." Zugleich dürften emotionale Momente nicht zerredet werden, ergänzt Franziska Baumgärtner: "Für die menschliche Mimik und Gestik die treffenden Worte zu finden ohne zu interpretieren, fällt manchmal gar nicht so leicht."