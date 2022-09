Der Film "Jamils Schwester", Russland (2019) versetzt zurück in die Zeit des Zweiten Weltkrieges in ein baschkirisches Dorf, das davon verschont geblieben ist. Die Kinder wachsen behütet von Müttern, Großmüttern und Tanten auf – denn in einem Punkt macht sich der Krieg doch bemerkbar: Die Männer sind abwesend. Jamil (Arslan Krymtschurin) kennt seinen Vater nur von Bildern und aus Briefen. Gemeinsam mit seinem Freund Marat (Jussuf Rachmetow) will er deswegen in den Krieg ziehen, damit sein Vater früher heimkehrt. Eines Tages kehrt Jamils Mutter (Ilgisa Gilmanowa) mit dem schweigsamen Waisenkind Oksana (Marta Timofejewa) zurück. Jamil beginnt sich um seine neue Schwester zu kümmern, die sich nur langsam öffnet. Als sie von Jamils Plänen erfährt, versucht sie es ihm auszureden, denn sie hat die grausamen Seiten des Krieges erlebt.



Regisseur Alexander Galibier, der sonst als Schauspieler aktiv ist, gelingt ein fein beobachtetes Werk, in dem er die Kinder, ihren Alltag und ihren Blick auf die Welt in den Mittelpunkt stellt, meinte dazu Filmkritiker Jörg Taszman.