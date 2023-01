Briefe zeugen von Hunger, Verzweiflung und Todesangst vor den Nazis

In den Schreiben geht es immer wieder um ganz konkrete Bitten, wie Wolf berichtet: "Wir sind am Verhungern, wir haben einfach nichts zu essen. Heiliger Vater, geben Sie uns Geld, damit wir uns was zu essen kaufen können. Das ist jetzt eine einfache Bitte. Die wird in der Regel vom Papst auch relativ schnell zugesagt. Meistens kriegen die Leute dann 500 Lire. Das sind so etwa 40 Dollar. Mit 40 Dollar kann man 1940 zwei Monate irgendwie leben."

Aber in den meisten Fällen geht es um die nackte Angst vor einer Deportation in ein Konzentrationslager, wie Wolf betont: "Wenn wir hier nicht rauskommen, also auswandern können, zum Beispiel nach Argentinien oder USA, bringen die uns um."

Reaktionen des Vatikans

Papst Pius XII. (1876-1958) Bildrechte: dpa In einem Brief vom 13. Mai 1940 bittet Hilde Kreuzberger um Hilfe für ihren Vater in Breslau, darin heißt es: "Große Sorge gibt mir den Mut, Eure Heiligkeit um Hilfe anzuflehen, obwohl ich deutsche Jüdin bin. Ich suche Hilfe für meinen Vater, der Jude ist und in Deutschland lebt. Ich bin verzweifelt. Ich habe alles versucht und nichts erreicht. Von Rom aus, wo ich lebe, kann ich ihm nicht mehr helfen. Ich bitte Eure Heiligkeit, mir gütigst einen rettenden Weg für meinen Vater zu weisen."



Aus den Unterlagen im Archiv geht hervor, dass der Vatikan sich vergeblich um eine Ausreise bemüht hat.

"Kein Unterschied zwischen getauften und nicht-getauften Juden"

Immer wieder versuchen der Papst und seine Mitarbeiter, Visa und Schiffspassagen zu besorgen – zum Beispiel bekommt der Heilige Stuhl 3.000 Visa für Argentinien. Allerdings nahm Argentinien nur getaufte Jüdinnen und Juden auf. Für den Vatikan galt aber, wie Wolf betont: "Es wird kein Unterschied zwischen getauften und nicht getauften Juden gemacht, was einen vielleicht überrascht."

Die Diplomaten des Vatikans kümmern sich beispielsweise auch um jüdische Menschen, die in Südfrankreich leben und denen nach der Besetzung Frankreichs die Deportation nach Auschwitz droht: "Die einzige Chance, die die haben, ist die Flucht in die Schweiz. Also lässt der Papst seinen Nuntius in Bern, das Schweizer Innenministerium um eine Aufenthaltserlaubnis bitten. Die wird in der Regel nicht gewährt. Da muss der Papst mitteilen: 'Wir haben was gemacht, aber konnten nicht helfen.'"

Pius' Strategie: Sich nicht offen mit den Nazis anlegen, individuell helfen

Die Randnotizen und Memos zu den Bittschreiben zeigen Wolf zufolge, "dass in einer überwiegenden Zahl der Fälle der Heilige Stuhl wirklich versucht zu helfen. Wir haben ganz wenige, wo direkt drauf steht, 'in utile' – zwecklos oder 'niente da fare' – nichts zu machen." Der katholische Priester und Kirchenhistoriker Hubert Wolf geht davon aus, dass Papst Pius XII. rund 15 Prozent der Bittschreiben zur Kenntnis genommen hat. Sie wurden in den Audienzen mit den Mitarbeitern besprochen. Daraus folgt für ihn, "dass wir sagen können":

Papst Pius XII. war von 1939 an über die Verfolgungen der Nazis und der anderen faschistischen Systeme gegenüber Juden bestens informiert. Nicht nur auf der politischen Ebene in diplomatischer Post, sondern auch durch diese Einzelschicksale. Hubert Wolf Kirchenhistoriker