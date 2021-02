Ohne Pflege läuft da nichts. Auch wenn man mit einer Eheschließung glaubt, am Ziel angelangt zu sein, bedarf eine Ehe immer eine Pflege. So etwas braucht man in der Ehe auch – und nur dann gedeiht sie. Und wenn man das vergisst, dann geht auch schon mal ein Strang ein.

Die Situation eskaliert, am Ende steht die Scheidung. Einen Rosenkrieg gibt es nicht – aber drei Jahre später wieder eine langsame, vorsichtige Annäherung. Am Ende sind es ganz bodenständige Gründe, die die beiden wieder zusammenbringen: die gleiche Lebenshaltung, die unbedingte Verlässlichkeit und die drei gemeinsamen Kinder. Ein Zurück aber gibt es nur, weil Dietmar Weise sich intensiv und therapeutisch mit seiner Kontroll- und Eifersucht beschäftigt hat.

Annelie Dahms und Jörg Berndt finden nach 8 Jahren erneut zueinander. Bildrechte: MDR/Hoferichter & Jacobs

Anneli Dahms (46) hat sich 2007 scheiden lassen – von ihrer großen Liebe Jörg. Dabei war er genau der Richtige: einfühlsam, lustig, mit breiten Schultern zum Anlehnen und vor allem ihr bester Gesprächspartner in jeder Lebenslage. Das, so sagt sie, war die wichtigste Qualität ihres Zusammenseins. Sie hat sich nie allein gefühlt. Bis eine Diagnose alles zerstört: Ihr Mann Jörg hat Multiple Sklerose. Eine unheilbare, unberechenbare Krankheit. Er darf nicht mehr als Installateur arbeiten und er verändert sich sehr. Sie will ihm beistehen, aber ihr Mann ist wie abgeschnitten von seinen Gefühlen und vom Rest der Welt.



Vier Jahre nach der Diagnose kann Anneli nicht mehr. Sie reicht die Scheidung ein. Acht Jahre lang leben die beiden getrennt. Die Trennung war voller Vorwürfe, Streit und Verletzungen. Bis zu dem Tag, an dem sie sich auf einen Eisbecher verabreden, einen "Abschiedseisbecher", denn Jörg will Jena für immer verlassen. Ganze zwei Monate später sagen sie ein zweites Mal Ja zueinander. Jörg hat sich mit seiner tückischen Krankheit arrangiert. Trotz seiner Rente trägt er jeden Morgen Zeitungen aus. Für Anneli war die Krankheit nie ein Problem.