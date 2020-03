In der Diakonie am Thonberg in Leipzig leitet Manja Klopp die Abteilung "Unterstütztes Wohnen". Gemeinsam mit ihrem Team betreut sie über einhundert Menschen in ihren Wohnungen in der ganzen Stadt. Ihre Arbeit ist auch ein wichtiger Anker für Angehörige und Familien. Die meisten ihrer Klienten haben eine geistige Behinderung oder eine Sinneseinschränkung.