Ich halte eine Impfpflicht nicht für geboten, denn das wird die Bereitschaft, geimpft zu werden, noch weiter absenken. Es ist natürlich so, dass wir möglichst hohe Anteile an Mitarbeitenden in unseren Einrichtungen haben wollen, die sich impfen lassen, um diese Ansteckungsgefahr zu mindern.

Ulrich Pohl, Vorstandsvorsitzender der Bodelschwinghschen Stiftungen