Eveline Baranek ist 65, sie hat sechs Kinder groß gezogen und lebt heute von Mindestrente. Sie schwärmt, der Kaffee in der Bahnhofsmission sei der beste in ganz Magdeburg. Außerdem finde sie dort immer jemanden zum Reden. Auch Kerstin Kersten kommt fast täglich vorbei. Vor 14 Jahren hatte sie einen schweren Verkehrsunfall. Ihre Töchter saßen mit im Auto. Eine der beiden leidet an Epilepsie. Sie glaubt, dass der Schock die Erkrankung mit auslöste. Sie selber kämpft bis mit chronischen Schmerzen. Aber: So lange sie unter Leuten und auf den Beinen sei, könne sie die verdrängen. Tamara Laddey kommt, um zu basteln. Die 60Jährige ist obdachlos, in der Mission findet sie Ruhe und Raum für ihr Hobby. Hier kann sie für einen Moment loslassen und entspannen.

In größeren Städten wie Berlin oder Frankfurt/Main haben die Missionen durchgehend für ihre Besucher auf. In Magdeburg sind es auch 365 Tage im Jahr, insgesamt aber nur 75 Stunden in der Woche. Es fehlt an Helfern. So ist meist um 18 Uhr Schluss. Dann verschwinden die Besucher in der Dunkelheit. Viele von ihnen werden am nächsten Tag wohl wieder da sein. In der Magdeburger Bahnhofsmission.