Bundesweit gibt es mehr als eine halbe Million Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf. Der Förderschwerpunkt Lernen macht mit rund 40 Prozent den größten Anteil aus. Danach folgen die Förderschwerpunkte sozial-emotionale und geistige Entwicklung mit jeweils rund 18 Prozent. Da etwa 245.855 der insgesamt 559.750 Schülerinnen und Schüler mit einem Förderbedarf in allgemeinen Schulen unterrichtet werden, bezogen auf das Schuljahr 2020/2021, liegt der Inklusionsanteil bei rund 44 Prozent. Im Jahr 2022 wurden laut nationalem Bildungsbericht bereits 595.700 Kinder und Jugendliche sonderpädagogisch gefördert, also erneut mehr als in den Vorjahren.



Die Zahl der Förderschulen hat sich dem Bericht zufolge seit 2008 bundesweit um etwa 500 auf 2.800 Schulen reduziert. Doch behielten sie mit 20 Prozent aller Schulen große quantitative Bedeutung – bei durchschnittlich geringerer Schulgröße.



Ob Kinder in einer Regel- oder Förderschule unterrichtet werden sollen, können in Sachsen die Eltern entscheiden, "soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind", heißt es dazu auf der Website. Anders als in Bremen, dort bezieht sich das Elternwahlrecht nur auf "die bestehenden Spezialförderzentren für den sonderpädagogischen Förderbereich Hören, Sehen und körperlich- motorische Entwicklung", stellt eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung heraus. Alle anderen würden an der Regelschule unterrichtet. Bundesländer, die ein Elternwahlrecht einräumten, müssten in der Konsequenz, "eine Doppelstruktur an inklusiver Bildung in der Regelschule und exklusiver Bildung in der Förderschule aufrechterhalten" heißt es im Hinblick auf die knappen Ressourcen.



Dass das Elternwahlrecht auch andernorts eher eine Vision ist, legt der nationale Bildungsbericht nahe. Darin heißt es: Solle schulische Inklusion gelingen, setze dies "eine hinreichende räumliche, materielle und personelle Ausstattung der Regelschulen in Wohnortnähe voraus": "Damit dürfte es in Zusammenhang stehen, dass einerseits manche Eltern eine separate Förderung ihrer Kinder inklusiver Beschulung vorziehen, andererseits Grundschullehrkräfte mitunter eher eine Übergangsempfehlung für eine Förder- als für eine sonstige allgemeinbildende Schule aussprechen."