Die Leipziger BBW-Gruppe vergibt den "Brückenschlag"-Preis seit 2006 Jahren an Unternehmen, Vereine und Projekte, die Inklusion und Teilhabe stark im Blick haben, darunter das BMW Werk Leipzig oder Persönlichkeiten wie Gregor Meyer, künstlerischer Leiter des Gewandhaus Chores Leipzig.



Das "Selbstbestimmt"-Magazin wird immer am zweiten Sonntag im Monat gesendet, nicht aus dem Studio: Moderator Martin Fromme besucht dazu Orte, an denen Inklusion und Teilhabe gelingt. Inklusionsaktivist Raul Krauthausen lenkt in seiner Kolumne "Die Neue Norm" den Blick auf bestehende Barrieren ebenso wie Inklusionsbotschafterin Jennifer Sonntag in ihrer Kolumne "Mit anderen Augen".