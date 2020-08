Er sitzt cool in seinem Rollstuhl und weiß genau, was er will: Mario Oehme, Deutschlands erfolgreichster paralympischer Bogenschütze. Er hat viel erreicht. Als junger Mann kämpfte er sich nach einem schweren Unfall bei der Wismut ins Leben zurück. Ärzte, die ihm sagten, er würde nie wieder laufen können, ignorierte er und kann heute auf Stützen ein paar Schritte gehen.

Schon vor dem Unfall war Mario Oehme ein ehrgeiziger Sportler. Reiten, Voltigieren, Leichtathletik, Rettungsschwimmen – vieles hat er ausprobiert, um Dampf abzulassen und bis an seine Grenzen zu gehen. An seiner Lebenseinstellung änderte auch die inkomplette Querschnittlähmung nichts. Er stieg um auf Rollstuhlbasketball, in den Langlaufschlitten und in den Rennbob.